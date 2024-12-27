Сьогоднішня ціна STASIS EURO (EURS)

Поточна ціна STASIS EURO (EURS) сьогодні становить 1.068 USD з ринковою капіталізацією $ 129.43M USD. Ціна EURS до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності STASIS EURO:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 553.41K USD

- зміна ціни STASIS EURO протягом дня — +2.86%

- циркуляційна пропозиція – 124.13M USD

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