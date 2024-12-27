Ціна STASIS EURO (EURS)
Поточна ціна STASIS EURO (EURS) сьогодні становить 1.068 USD з ринковою капіталізацією $ 129.43M USD. Ціна EURS до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності STASIS EURO:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 553.41K USD
- зміна ціни STASIS EURO протягом дня — +2.86%
- циркуляційна пропозиція – 124.13M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни STASIS EURO до USD становила $ +0.02972549.
За останні 30 днів зміна ціни STASIS EURO до USD становила $ +0.0163077192.
За останні 60 днів зміна ціни STASIS EURO до USD становила $ -0.0156858228.
За останні 90 днів зміна ціни STASIS EURO до USD становила $ -0.049109580828293.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.02972549
|+2.86%
|30 днів
|$ +0.0163077192
|+1.53%
|60 днів
|$ -0.0156858228
|-1.46%
|90 днів
|$ -0.049109580828293
|-4.39%
Останній аналіз цін STASIS EURO: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+2.19%
+2.86%
+2.29%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
EURS token is a virtual financial asset that is designed to digitally mirror the EURO on the condition that its value is tied to the value of its collateral. Download STASIS Stablecoin wallet: Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.stasis.stasiswallet iOS: https://itunes.apple.com/app/stasis-wallet/id1371949230
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