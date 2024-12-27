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Ціна STASIS EURO (EURS)

USD

Графік ціни STASIS EURO (EURS) в реальному часі

$1.068
$1.068$1.068
+2.80%(1D)

Сьогоднішня ціна STASIS EURO (EURS)

Поточна ціна STASIS EURO (EURS) сьогодні становить 1.068 USD з ринковою капіталізацією $ 129.43M USD. Ціна EURS до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності STASIS EURO:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 553.41K USD
- зміна ціни STASIS EURO протягом дня — +2.86%
- циркуляційна пропозиція – 124.13M USD

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Цінові показники STASIS EURO (EURS) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни STASIS EURO до USD становила $ +0.02972549.
За останні 30 днів зміна ціни STASIS EURO до USD становила $ +0.0163077192.
За останні 60 днів зміна ціни STASIS EURO до USD становила $ -0.0156858228.
За останні 90 днів зміна ціни STASIS EURO до USD становила $ -0.049109580828293.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ +0.02972549+2.86%
30 днів$ +0.0163077192+1.53%
60 днів$ -0.0156858228-1.46%
90 днів$ -0.049109580828293-4.39%

Аналіз цін STASIS EURO (EURS)

Останній аналіз цін STASIS EURO: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:

$ 1.036
$ 1.036$ 1.036

$ 1.086
$ 1.086$ 1.086

$ 1.79
$ 1.79$ 1.79

+2.19%

+2.86%

+2.29%

Ринкова інформація STASIS EURO (EURS)

Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:

$ 129.43M
$ 129.43M$ 129.43M

$ 553.41K
$ 553.41K$ 553.41K

124.13M
124.13M 124.13M

Що таке STASIS EURO ( EURS)

EURS token is a virtual financial asset that is designed to digitally mirror the EURO on the condition that its value is tied to the value of its collateral. Download STASIS Stablecoin wallet: Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.stasis.stasiswallet iOS: https://itunes.apple.com/app/stasis-wallet/id1371949230

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Ресурс STASIS EURO (EURS)

Офіційний вебсайт

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Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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