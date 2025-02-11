Сьогоднішня ціна Stash Inu (STASH)

Поточна ціна Stash Inu (STASH) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 1.89M USD. Ціна STASH до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Stash Inu:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 145.13K USD

- зміна ціни Stash Inu протягом дня — -3.36%

- циркуляційна пропозиція – 9.40B USD

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