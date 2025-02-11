Ціна Stash Inu (STASH)
Поточна ціна Stash Inu (STASH) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 1.89M USD. Ціна STASH до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Stash Inu:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 145.13K USD
- зміна ціни Stash Inu протягом дня — -3.36%
- циркуляційна пропозиція – 9.40B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Stash Inu до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Stash Inu до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Stash Inu до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Stash Inu до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-3.36%
|30 днів
|$ 0
|+50.67%
|60 днів
|$ 0
|-0.01%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Stash Inu: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.02%
-3.36%
-27.89%
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