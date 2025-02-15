Сьогоднішня ціна STARX (STARX)

Поточна ціна STARX (STARX) сьогодні становить 0.01267916 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна STARX до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності STARX:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 850.57 USD

- зміна ціни STARX протягом дня — -1.64%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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