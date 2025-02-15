Ціна STARX (STARX)
Поточна ціна STARX (STARX) сьогодні становить 0.01267916 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна STARX до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності STARX:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 850.57 USD
- зміна ціни STARX протягом дня — -1.64%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни STARX до USD становила $ -0.00021155104616769.
За останні 30 днів зміна ціни STARX до USD становила $ -0.0015228368.
За останні 60 днів зміна ціни STARX до USD становила $ -0.0017844193.
За останні 90 днів зміна ціни STARX до USD становила $ -0.005259139442891666.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.00021155104616769
|-1.64%
|30 днів
|$ -0.0015228368
|-12.01%
|60 днів
|$ -0.0017844193
|-14.07%
|90 днів
|$ -0.005259139442891666
|-29.31%
Останній аналіз цін STARX: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.96%
-1.64%
+6.44%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
STARX Token is a revolutionary digital currency that opens doors to real and virtual worlds. STARX Token is more than a currency; it's a versatile key to a world where your travel dreams, both virtual and real, come to life.
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