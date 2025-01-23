Ціна StarSlax (SSLX)
Поточна ціна StarSlax (SSLX) сьогодні становить 0.0036547 USD з ринковою капіталізацією $ 10.09M USD. Ціна SSLX до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності StarSlax:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 503.65K USD
- зміна ціни StarSlax протягом дня — -1.01%
- циркуляційна пропозиція – 2.77B USD
Отримуйте оновлення цін SSLX до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни SSLX.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни StarSlax до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни StarSlax до USD становила $ -0.0006074378.
За останні 60 днів зміна ціни StarSlax до USD становила $ +0.0005353905.
За останні 90 днів зміна ціни StarSlax до USD становила $ +0.001650800607570666.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-1.01%
|30 днів
|$ -0.0006074378
|-16.62%
|60 днів
|$ +0.0005353905
|+14.65%
|90 днів
|$ +0.001650800607570666
|+82.38%
Останній аналіз цін StarSlax: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.74%
-1.01%
-17.64%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
About: Sl8 (Slate) is a Ukrainian social crypto platform. StarSlax (SSLX) is a native token of the Sl8, based on the Stellar Distributed Ledger Technology.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 SSLX до AUD
A$0.005810973
|1 SSLX до GBP
￡0.002960307
|1 SSLX до EUR
€0.003508512
|1 SSLX до USD
$0.0036547
|1 SSLX до MYR
RM0.016226868
|1 SSLX до TRY
₺0.130290055
|1 SSLX до JPY
¥0.571668174
|1 SSLX до RUB
₽0.362728975
|1 SSLX до INR
₹0.315875721
|1 SSLX до IDR
Rp58.946765941
|1 SSLX до PHP
₱0.214238514
|1 SSLX до EGP
￡E.0.183867957
|1 SSLX до BRL
R$0.021708918
|1 SSLX до CAD
C$0.005226221
|1 SSLX до BDT
৳0.445727212
|1 SSLX до NGN
₦5.692670361
|1 SSLX до UAH
₴0.1534974
|1 SSLX до VES
Bs0.2010085
|1 SSLX до PKR
Rs1.018857266
|1 SSLX до KZT
₸1.90446417
|1 SSLX до THB
฿0.123784689
|1 SSLX до TWD
NT$0.119654878
|1 SSLX до CHF
Fr0.00328923
|1 SSLX до HKD
HK$0.028433566
|1 SSLX до MAD
.د.م0.036473906