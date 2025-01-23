Сьогоднішня ціна StarSlax (SSLX)

Поточна ціна StarSlax (SSLX) сьогодні становить 0.0036547 USD з ринковою капіталізацією $ 10.09M USD. Ціна SSLX до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності StarSlax:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 503.65K USD

- зміна ціни StarSlax протягом дня — -1.01%

- циркуляційна пропозиція – 2.77B USD

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