Ціна StarShip (STARSHIP)
Поточна ціна StarShip (STARSHIP) сьогодні становить 0.03555367 USD з ринковою капіталізацією $ 668.11K USD. Ціна STARSHIP до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності StarShip:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 251.44 USD
- зміна ціни StarShip протягом дня — +0.98%
- циркуляційна пропозиція – 18.80M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни StarShip до USD становила $ +0.00034663.
За останні 30 днів зміна ціни StarShip до USD становила $ +0.0187761846.
За останні 60 днів зміна ціни StarShip до USD становила $ +0.0236570671.
За останні 90 днів зміна ціни StarShip до USD становила $ +0.011893282314148505.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00034663
|+0.98%
|30 днів
|$ +0.0187761846
|+52.81%
|60 днів
|$ +0.0236570671
|+66.54%
|90 днів
|$ +0.011893282314148505
|+50.27%
Останній аналіз цін StarShip: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.22%
+0.98%
+7.16%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
StarShip is a Binance Smart Chain Project created to bridge businesses and users onto blockchain technology. Within its first 6 months StarShip developed a non-custodial wallet, a token generator, online learning platform, and decentralized exchange. The core of StarShip business model is its DeFi platform. With profit that is generated from StarShip products, StarShip purchases the native token in the form of buybacks, thus increasing its value for investors. The StarShip token purchased is then distributed to stakeholders and operations. StarShip’s next-generation business model is the future of global business.
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