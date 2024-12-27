Сьогоднішня ціна StarShip (STARSHIP)

Поточна ціна StarShip (STARSHIP) сьогодні становить 0.03555367 USD з ринковою капіталізацією $ 668.11K USD. Ціна STARSHIP до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності StarShip:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 251.44 USD

- зміна ціни StarShip протягом дня — +0.98%

- циркуляційна пропозиція – 18.80M USD

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