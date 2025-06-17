Сьогоднішня ціна STARS (STARS)

Поточна ціна STARS (STARS) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 1,74M USD. Ціна STARS до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності STARS:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни STARS протягом дня — +13,37%

- циркуляційна пропозиція – 42,07B USD

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