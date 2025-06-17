Ціна STARS (STARS)
Поточна ціна STARS (STARS) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 1,74M USD. Ціна STARS до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності STARS:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни STARS протягом дня — +13,37%
- циркуляційна пропозиція – 42,07B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни STARS до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни STARS до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни STARS до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни STARS до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+13,37%
|30 днів
|$ 0
|-8,93%
|60 днів
|$ 0
|-30,95%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін STARS: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+14,09%
+13,37%
+2,67%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Crypto All-Stars is the ultimate meme coin project, uniting the top meme coins worldwide – PEPE, Dogecoin, Floki, Mog, Milady, Brett, Turbo, and more – under one umbrella. This is the meme coin event of the century. World's First Unified Staking The revolutionary MemeVault protocol enables multi-token, multi-chain meme coin staking. In short, this means that all top meme coin holders worldwide are brought together under a single umbrella to stake their tokens, incentivized and rewarded for holding $STARS — the lifeblood of the platform.
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