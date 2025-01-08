Ціна Starri (STARRI)
Поточна ціна Starri (STARRI) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 38.41K USD. Ціна STARRI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Starri:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 4.13 USD
- зміна ціни Starri протягом дня — -8.22%
- циркуляційна пропозиція – 985.87M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Starri до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Starri до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Starri до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Starri до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-8.22%
|30 днів
|$ 0
|-44.69%
|60 днів
|$ 0
|+14.27%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Starri: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.95%
-8.22%
-2.44%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Love at first sight! STARRI is something truly special. Though the original developer left the project, the dedicated STARRI community took charge and tirelessly promoted this new gem within the crypto world. Our efforts paid off—STARRI reached nearly $4 million in market cap on its first day!
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