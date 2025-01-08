Сьогоднішня ціна Starri (STARRI)

Поточна ціна Starri (STARRI) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 38.41K USD. Ціна STARRI до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Starri:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 4.13 USD

- зміна ціни Starri протягом дня — -8.22%

- циркуляційна пропозиція – 985.87M USD

Отримуйте оновлення цін STARRI до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни STARRI.