Сьогоднішня ціна Starpad (SRP)

Поточна ціна Starpad (SRP) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна SRP до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Starpad:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.21K USD

- зміна ціни Starpad протягом дня — -3.40%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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