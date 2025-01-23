Ціна Starpad (SRP)
Поточна ціна Starpad (SRP) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна SRP до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Starpad:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.21K USD
- зміна ціни Starpad протягом дня — -3.40%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Starpad до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Starpad до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Starpad до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Starpad до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-3.40%
|30 днів
|$ 0
|-3.76%
|60 днів
|$ 0
|-20.58%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Starpad: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.63%
-3.40%
-4.78%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Starpad is a NFT Gaming Platform which is the all-in-one, decentralized incubator ecosystem for NFT Gaming Startups. They empower game developers, investors, and players together to build a blockchain-based economy, accelerate the introduction of new NFT Games into the market through our Game Launchpad, and allow projects incubated by StarPunk to launch their own white-labelled NFT Marketplace.
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