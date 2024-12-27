Сьогоднішня ціна Starname (IOV)

Поточна ціна Starname (IOV) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 95.53K USD. Ціна IOV до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Starname:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 0.81 USD

- зміна ціни Starname протягом дня — +1.26%

- циркуляційна пропозиція – 134.96M USD

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