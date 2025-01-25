Ціна StarMon (SMON)
Поточна ціна StarMon (SMON) сьогодні становить 0.00540624 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна SMON до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності StarMon:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.71 USD
- зміна ціни StarMon протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни StarMon до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни StarMon до USD становила $ -0.0001994761.
За останні 60 днів зміна ціни StarMon до USD становила $ -0.0002204567.
За останні 90 днів зміна ціни StarMon до USD становила $ -0.000325625271306025.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ -0.0001994761
|-3.68%
|60 днів
|$ -0.0002204567
|-4.07%
|90 днів
|$ -0.000325625271306025
|-5.68%
Останній аналіз цін StarMon: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
-4.01%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
StarMon Token (SMON) is the BEP-20 governance token of StarMon Metaverse. Hold tokens and participate in key governance voting related to the game, SMON holders will receive rewards. When players playing various games in StarMon or through UGC content plans, they can earn $SMON.
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