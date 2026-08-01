Сьогоднішня ціна STARMAN

Поточна ціна STARMAN (STARMAN) сьогодні становить $ 0, зі зміною 3.34% за останні 24 години. Поточний курс конвертації STARMAN до USD становить $ 0 за STARMAN.

STARMAN наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 104,336, з циркуляційною пропозицією у 1.00B STARMAN. Протягом останніх 24 годин STARMAN торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0.00368203, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці STARMAN змінився на -0.81% за останню годину та на -23.31% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 17.96K.

Ринкова інформація щодо STARMAN (STARMAN)

Ринкова капіталізація $ 104.34K$ 104.34K $ 104.34K Обсяг (за 24 год) $ 17.96K$ 17.96K $ 17.96K Повністю розведена ринкова капіталізація $ 104.34K$ 104.34K $ 104.34K Циркуляційне постачання 1.00B 1.00B 1.00B Загальна пропозиція 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Поточна ринкова капіталізація STARMAN — $ 104.34K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 17.96K. Циркуляційна пропозиція STARMAN — 1.00B, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 104.34K.