Ціна Starlink Program (SLK)
Поточна ціна Starlink Program (SLK) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна SLK до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Starlink Program:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 591.12 USD
- зміна ціни Starlink Program протягом дня — -3.55%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Starlink Program до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Starlink Program до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Starlink Program до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Starlink Program до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-3.55%
|30 днів
|$ 0
|+143.01%
|60 днів
|$ 0
|+132.46%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Starlink Program: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.04%
-3.55%
-59.80%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
The Starlink project was founded by the Starlink Foundation in the United States, which is committed to restoring the 1:1 simulation of its star artists to the metauniverse and allowing them to enjoy artists' image rights and intellectual property rights. Through Starlink TOKEN-SLK, many token holders can get “star time” shooting, endorsement, etc. Different “star time” values are different. The Starlink Project is a metaverse project co-founded by Upfluence, NoxInfluencer and other global first-line Internet media companies. It is committed to restoring its artists 1:1 to the metaverse, and also enjoys all intellectual property rights of artists. At the same time, we have reached a strategic cooperation with BTOK (Telegram), which can grab red envelopes, wear badges, wear NFT avatars and other landing applications in BTOK
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