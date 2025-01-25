Ціна Starlay Finance (LAY)
Поточна ціна Starlay Finance (LAY) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна LAY до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Starlay Finance:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 9.96 USD
- зміна ціни Starlay Finance протягом дня — +0.18%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Starlay Finance до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Starlay Finance до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Starlay Finance до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Starlay Finance до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+0.18%
|30 днів
|$ 0
|-24.21%
|60 днів
|$ 0
|-42.59%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Starlay Finance: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.26%
+0.18%
-15.12%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
LAY is the native token of Starlay Finance.
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