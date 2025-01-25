Сьогоднішня ціна Starlay Finance (LAY)

Поточна ціна Starlay Finance (LAY) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна LAY до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Starlay Finance:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 9.96 USD

- зміна ціни Starlay Finance протягом дня — +0.18%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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