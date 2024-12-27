Сьогоднішня ціна STARKNET BROTHER (BROTHER)

Поточна ціна STARKNET BROTHER (BROTHER) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 2.13M USD. Ціна BROTHER до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності STARKNET BROTHER:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 20.96K USD

- зміна ціни STARKNET BROTHER протягом дня — +17.28%

- циркуляційна пропозиція – 1,000.00T USD

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