Ціна STARKNET BROTHER (BROTHER)
Поточна ціна STARKNET BROTHER (BROTHER) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 2.13M USD. Ціна BROTHER до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності STARKNET BROTHER:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 20.96K USD
- зміна ціни STARKNET BROTHER протягом дня — +17.28%
- циркуляційна пропозиція – 1,000.00T USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни STARKNET BROTHER до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни STARKNET BROTHER до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни STARKNET BROTHER до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни STARKNET BROTHER до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+17.28%
|30 днів
|$ 0
|-67.13%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін STARKNET BROTHER: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.45%
+17.28%
+48.24%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
$BROTHER: Stark's Community Revolution Liquidity Locked Forever 5% for community wallet take over Where Unity Meets Innovation Culture = Inevitable $BROTHER: Fueling Stark’s Community Revolution $BROTHER is a cultural movement. With liquidity locked permanently and 5% allocated to a community wallet, $BROTHER empowers a decentralized takeover driven by the people. Built to foster shared growth, it symbolizes that culture is inevitable in crypto, creating a resilient, community-centered ecosystem. STARKNET BROTHER is the new moto of the blockchain world.
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