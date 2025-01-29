Ціна Starkman (STAM)
Поточна ціна Starkman (STAM) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 841.04K USD. Ціна STAM до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Starkman:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 27.58K USD
- зміна ціни Starkman протягом дня — -2.00%
- циркуляційна пропозиція – 10.00T USD
Отримуйте оновлення цін STAM до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни STAM.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Starkman до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Starkman до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Starkman до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Starkman до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-2.00%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Starkman: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.62%
-2.00%
--
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Coin Stam (meme token), project Starkman. The coin was released on the decentralized exchange Ecubo, with a total supply of 10,000,000,000,000 coins on the Starknet network (L2 Ethereum). Official website of the project: stamtoken.com The project was created by an open team on December 7, 2024. Project goal: To build a strong community, increase capital, and preserve the planet for future generations.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 STAM до AUD
A$--
|1 STAM до GBP
￡--
|1 STAM до EUR
€--
|1 STAM до USD
$--
|1 STAM до MYR
RM--
|1 STAM до TRY
₺--
|1 STAM до JPY
¥--
|1 STAM до RUB
₽--
|1 STAM до INR
₹--
|1 STAM до IDR
Rp--
|1 STAM до PHP
₱--
|1 STAM до EGP
￡E.--
|1 STAM до BRL
R$--
|1 STAM до CAD
C$--
|1 STAM до BDT
৳--
|1 STAM до NGN
₦--
|1 STAM до UAH
₴--
|1 STAM до VES
Bs--
|1 STAM до PKR
Rs--
|1 STAM до KZT
₸--
|1 STAM до THB
฿--
|1 STAM до TWD
NT$--
|1 STAM до CHF
Fr--
|1 STAM до HKD
HK$--
|1 STAM до MAD
.د.م--