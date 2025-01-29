Сьогоднішня ціна Starkman (STAM)

Поточна ціна Starkman (STAM) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 841.04K USD. Ціна STAM до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Starkman:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 27.58K USD

- зміна ціни Starkman протягом дня — -2.00%

- циркуляційна пропозиція – 10.00T USD

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