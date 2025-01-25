Ціна Stark Owl (OWL)
Поточна ціна Stark Owl (OWL) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна OWL до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Stark Owl:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.25 USD
- зміна ціни Stark Owl протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Stark Owl до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Stark Owl до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Stark Owl до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Stark Owl до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ 0
|-11.71%
|60 днів
|$ 0
|-28.74%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Stark Owl: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
-2.62%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Who's that hooting in the woods? It's $OWL, the hootiest of coins! Born as a tribute to Eli Ben Sasson – the StarkWare wizard – $OWL is the beak-on-the-blockchain in his nest. Not just a token, but a whole new flap in the crypto universe! $OWL's not about ruffling feathers; it's about soaring through the StarkWare skies, making the blockchain world a hoot for all. What's $OWL's game? Simple: it's bringing the crypto perch to every branch, whether you're a wide-eyed fledgling or an old-hat hawk. Get ready to spread your wings with $OWL – it's a hoot!
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