Токеноміка staring robot (SONNY) Дізнайтеся ключову інформацію про staring robot (SONNY), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація staring robot (SONNY) Sonny is the friendly face of Web3 on the fast, scalable Solana blockchain, designed for those who believe in a future where humans and technology can thrive together. Whether you're a die-hard sci-fi fan, a crypto enthusiast, or someone who simply loves a great community, Sonny offers something unique: 🌌 Join the Story: With Sonny, you’re not just buying a coin; you're part of a narrative that combines AI, community spirit, and blockchain innovation. 🚀 Fast and Scalable: Built on Solana, Sonny transactions are lightning-fast and low-cost, making it easy to join, trade, and interact without the hassle. 🤖 Sci-Fi Nostalgia Meets Crypto Fun: Sonny brings together fans of futuristic tech and internet culture for a thrilling ride. With each buy, you’re joining a legion of supporters who see a fun future with technology at its core. 💬 Community-Driven: Sonny’s community is a blend of meme lovers, movie buffs, and tech optimists. Together, we’re creating a welcoming space where people can connect, laugh, and share. So if you're ready for a memecoin that’s more than just a trend, dive into Sonny and be part of something exciting, unpredictable, and undeniably unique. After all, in a world of rigid code, Sonny reminds us that a little rebellion—and a lot of fun—can go a long way. Офіційний вебсайт: https://sonnyonsol.xyz/ Купити SONNY зараз!

Токеноміка та аналіз ціни staring robot (SONNY) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена staring robot (SONNY), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 72,76K $ 72,76K $ 72,76K Загальна пропозиція: $ 999,37M $ 999,37M $ 999,37M Циркуляційна пропозиція: $ 999,37M $ 999,37M $ 999,37M FDV (повністю розведена вартість): $ 72,76K $ 72,76K $ 72,76K Історичний максимум: $ 0,00444034 $ 0,00444034 $ 0,00444034 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0 $ 0 $ 0 Дізнайтеся більше про ціну staring robot (SONNY)

Токеноміка staring robot (SONNY): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки staring robot (SONNY) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів SONNY, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів SONNY, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку SONNY, досліджуйте ціну токена SONNY в реальному часі!

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