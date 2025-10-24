Інформація щодо ціни Stargate Bridged WETH (WETH) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 3 811,19 $ 3 811,19 $ 3 811,19 Мін. за 24 год $ 3 983,78 $ 3 983,78 $ 3 983,78 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 3 811,19$ 3 811,19 $ 3 811,19 Макс. за 24 год $ 3 983,78$ 3 983,78 $ 3 983,78 Рекордний максимум $ 4 751,86$ 4 751,86 $ 4 751,86 Найнижча ціна $ 3 428,61$ 3 428,61 $ 3 428,61 Зміна ціни (за 1 год) +0,08% Зміна ціни (1 дн.) +2,33% Зміна ціни (за 7 дн.) +1,83% Зміна ціни (за 7 дн.) +1,83%

Актуальна ціна Stargate Bridged WETH (WETH) становить $3 970,36. За останні 24 години WETH торгувався між мінімумом у $ 3 811,19 і максимумом у $ 3 983,78, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум WETH становить $ 4 751,86, тоді як його історичний мінімум — $ 3 428,61.

Що стосується короткострокових результатів, то WETH змінився на +0,08% за останню годину, +2,33% за 24 години та на +1,83% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Stargate Bridged WETH (WETH)

Ринкова капіталізація $ 139,76M$ 139,76M $ 139,76M Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 139,76M$ 139,76M $ 139,76M Циркуляційне постачання 35,20K 35,20K 35,20K Загальна пропозиція 35 195,78599631503 35 195,78599631503 35 195,78599631503

Поточна ринкова капіталізація Stargate Bridged WETH — $ 139,76M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція WETH — 35,20K, зі загальною пропозицією 35195.78599631503. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 139,76M.