Інформація щодо ціни Stargate Bridged USDT0 (USDT0) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0,996974 $ 0,996974 $ 0,996974 Мін. за 24 год $ 1,004 $ 1,004 $ 1,004 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0,996974$ 0,996974 $ 0,996974 Макс. за 24 год $ 1,004$ 1,004 $ 1,004 Рекордний максимум $ 1,013$ 1,013 $ 1,013 Найнижча ціна $ 0,93476$ 0,93476 $ 0,93476 Зміна ціни (за 1 год) -0,04% Зміна ціни (1 дн.) -0,08% Зміна ціни (за 7 дн.) -0,03% Зміна ціни (за 7 дн.) -0,03%

Актуальна ціна Stargate Bridged USDT0 (USDT0) становить $0,999823. За останні 24 години USDT0 торгувався між мінімумом у $ 0,996974 і максимумом у $ 1,004, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум USDT0 становить $ 1,013, тоді як його історичний мінімум — $ 0,93476.

Що стосується короткострокових результатів, то USDT0 змінився на -0,04% за останню годину, -0,08% за 24 години та на -0,03% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Stargate Bridged USDT0 (USDT0)

Ринкова капіталізація $ 2,95M$ 2,95M $ 2,95M Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 2,95M$ 2,95M $ 2,95M Циркуляційне постачання 2,95M 2,95M 2,95M Загальна пропозиція 2 946 455,327534 2 946 455,327534 2 946 455,327534

Поточна ринкова капіталізація Stargate Bridged USDT0 — $ 2,95M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція USDT0 — 2,95M, зі загальною пропозицією 2946455.327534. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 2,95M.