Яка зараз ринкова ціна Stargate Bridged USDT?

Stargate Bridged USDT оцінюється в ₴44.0635151457302864000, зі зміною 0.06% за останні 24 години. Це відображає найновіший стан попиту та пропозиції на світових крипторинках.

Скільки унікальних власників має USDT?

На блокчейні є -- власників, що свідчить про розподіл та поширення USDT у спільноті. Зростання кількості власників часто вважається сигналом підвищення участі в мережі або збільшення довгострокового інтересу.

Наскільки активний Stargate Bridged USDT у своєму родовому блокчейні?

Як токен на --, активність залежить від взаємодії з гаманцями, мережевих комісій, поведінки стейкінгу та використання смарт-контрактів. Підвищена активність може корелюватися з більшим обсягом торгівлі або новими розвитками екосистеми.

Яка загальна обігова кількість USDT?

Обігова кількість становить 2474991.0, що безпосередньо впливає на дефіцит токенів та їхню оцінку. Зміни в пропозиції можуть відбуватися через емісії, спалення або графіки розблокування.

Який обсяг за останні 24 години для Stargate Bridged USDT?

Stargate Bridged USDT згенерував ₴-- торговельного обсягу за минулу добу, що демонструє активність торгівлі активом та його ліквідність.

Як USDT виглядає у порівнянні з конкурентами з категорії XDC Ecosystem,Metis Ecosystem,Kaia Ecosystem,Mantle Ecosystem,Bridged USDT,Fuse Ecosystem,Flare Network Ecosystem,Rootstock Ecosystem,IOTA EVM Ecosystem,Rari Ecosystem,Gravity Alpha Ecosystem,Bridged-Tokens,Bridged Stablecoin,Plume Network Ecosystem,Hemi Ecosystem,Peaq Ecosystem,Somnia Ecosystem?

У порівнянні з іншими активами у сегменті XDC Ecosystem,Metis Ecosystem,Kaia Ecosystem,Mantle Ecosystem,Bridged USDT,Fuse Ecosystem,Flare Network Ecosystem,Rootstock Ecosystem,IOTA EVM Ecosystem,Rari Ecosystem,Gravity Alpha Ecosystem,Bridged-Tokens,Bridged Stablecoin,Plume Network Ecosystem,Hemi Ecosystem,Peaq Ecosystem,Somnia Ecosystem, імпульс USDT залежить від ринкового настрою, прийняття інвесторами та ончейн-метрик, пов’язаних з --.