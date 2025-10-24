Інформація щодо ціни Stargate Bridged USDC (USDC.E) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: Мін. за 24 год $ 0,997867 Макс. за 24 год $ 1,001 Рекордний максимум $ 1,011 Найнижча ціна $ 0,989603 Зміна ціни (за 1 год) -0,02% Зміна ціни (1 дн.) -0,00% Зміна ціни (за 7 дн.) -0,02%

Актуальна ціна Stargate Bridged USDC (USDC.E) становить $0,999945. За останні 24 години USDC.E торгувався між мінімумом у $ 0,997867 і максимумом у $ 1,001, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум USDC.E становить $ 1,011, тоді як його історичний мінімум — $ 0,989603.

Що стосується короткострокових результатів, то USDC.E змінився на -0,02% за останню годину, -0,00% за 24 години та на -0,02% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Stargate Bridged USDC (USDC.E)

Ринкова капіталізація $ 118,33M Обсяг (за 24 год) -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 118,33M Циркуляційне постачання 118,35M Загальна пропозиція 118 347 117,268734

Поточна ринкова капіталізація Stargate Bridged USDC — $ 118,33M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція USDC.E — 118,35M, зі загальною пропозицією 118347117.268734. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 118,33M.