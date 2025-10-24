Актуальна ціна Stargate Bridged USDC сьогодні становить 0,999945 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни USDC.E до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни USDC.E на MEXC вже зараз.Актуальна ціна Stargate Bridged USDC сьогодні становить 0,999945 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни USDC.E до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни USDC.E на MEXC вже зараз.

Актуальна ціна Stargate Bridged USDC (USDC.E) становить $0,999945. За останні 24 години USDC.E торгувався між мінімумом у $ 0,997867 і максимумом у $ 1,001, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум USDC.E становить $ 1,011, тоді як його історичний мінімум — $ 0,989603.

Що стосується короткострокових результатів, то USDC.E змінився на -0,02% за останню годину, -0,00% за 24 години та на -0,02% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Поточна ринкова капіталізація Stargate Bridged USDC — $ 118,33M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція USDC.E — 118,35M, зі загальною пропозицією 118347117.268734. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 118,33M.

Історія ціни Stargate Bridged USDC (USDC.E) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Stargate Bridged USDC до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Stargate Bridged USDC до USD становила $ +0,0004896730.
За останні 60 днів зміна ціни Stargate Bridged USDC до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Stargate Bridged USDC до USD становила $ 0.

Що таке Stargate Bridged USDC (USDC.E)

Bridged USDC (Stargate) is a cryptocurrency that enables the transfer of USDC between different blockchain networks, allowing for interoperability and liquidity across different ecosystems. It works by creating a bridge between different blockchains, allowing users to transfer USDC between them, thereby increasing the usability and accessibility of the USDC stablecoin.

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Прогноз ціни Stargate Bridged USDC (USD)

Скільки коштуватиме Stargate Bridged USDC (USDC.E) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Stargate Bridged USDC (USDC.E) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Stargate Bridged USDC.

Перегляньте прогноз ціни Stargate Bridged USDC вже зараз!

Розуміння токеноміки Stargate Bridged USDC (USDC.E) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена USDC.E зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про Stargate Bridged USDC (USDC.E)

Скільки сьогодні коштує Stargate Bridged USDC (USDC.E)?
Актуальна ціна USDC.E у USD становить 0,999945 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна USDC.E до USD?
Поточна ціна USDC.E до USD — $ 0,999945. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Stargate Bridged USDC?
Ринкова капіталізація USDC.E — $ 118,33M USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція USDC.E?
Циркуляційна пропозиція USDC.E — 118,35M USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) USDC.E?
USDC.E досяг історичної максимальної ціни у 1,011 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) USDC.E?
Історична мінімальна ціна USDC.E становила 0,989603 USD.
Який обсяг торгівлі USDC.E?
Актуальний обсяг торгівлі USDC.E за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна USDC.E цього року?
USDC.E може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни USDC.E для поглибленого аналізу.
Важливі галузеві оновлення для Stargate Bridged USDC (USDC.E)

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

