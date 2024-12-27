Ціна StareCat (HELIA)
Поточна ціна StareCat (HELIA) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 401.21K USD. Ціна HELIA до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності StareCat:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 7.11K USD
- зміна ціни StareCat протягом дня — +2.69%
- циркуляційна пропозиція – 998.86M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни StareCat до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни StareCat до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни StareCat до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни StareCat до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+2.69%
|30 днів
|$ 0
|-40.90%
|60 днів
|$ 0
|-2.07%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін StareCat: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.91%
+2.69%
+25.13%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Welcome to Helia, the OG 4chan Stare Cat meme. The final piece of the Holy Trinity of 4chan archive memes.
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