Сьогоднішня ціна StareCat (HELIA)

Поточна ціна StareCat (HELIA) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 401.21K USD. Ціна HELIA до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності StareCat:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 7.11K USD

- зміна ціни StareCat протягом дня — +2.69%

- циркуляційна пропозиція – 998.86M USD

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