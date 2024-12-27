Сьогоднішня ціна StarDOGE (STARDOGE)

Поточна ціна StarDOGE (STARDOGE) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 5.60M USD. Ціна STARDOGE до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності StarDOGE:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 566.16K USD

- зміна ціни StarDOGE протягом дня — -3.75%

- циркуляційна пропозиція – 100.00B USD

Отримуйте оновлення цін STARDOGE до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни STARDOGE.