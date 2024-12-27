Ціна StarDOGE (STARDOGE)
Поточна ціна StarDOGE (STARDOGE) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 5.60M USD. Ціна STARDOGE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності StarDOGE:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 566.16K USD
- зміна ціни StarDOGE протягом дня — -3.75%
- циркуляційна пропозиція – 100.00B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни StarDOGE до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни StarDOGE до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни StarDOGE до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни StarDOGE до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-3.75%
|30 днів
|$ 0
|-86.19%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін StarDOGE: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-4.68%
-3.75%
-33.50%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
StarDOGE is a bsc chain game publishing and launching platform. Launched in August 2023. It is a brand new product of Gamefi + memecoin.StarDOGE is not controlled by one party, hence the platform will be more resistant to censorship, while enabling easier participation.StarDOGE gives back to its users by allowing them to interact and socialize in the virtual world through its Game Quest platform. It is a brand new product from Gamefi + memecoin
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