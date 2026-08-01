Сьогоднішня ціна Starcoin

Поточна ціна Starcoin (STC) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0,33% за останні 24 години. Поточний курс конвертації STC до USD становить $ 0 за STC.

Starcoin наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 74 624, з циркуляційною пропозицією у 387,12M STC. Протягом останніх 24 годин STC торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,140777, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці STC змінився на +0,01% за останню годину та на -5,40% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 6,55K.

Ринкова інформація щодо Starcoin (STC)

Ринкова капіталізація $ 74,62K$ 74,62K $ 74,62K Обсяг (за 24 год) $ 6,55K$ 6,55K $ 6,55K Повністю розведена ринкова капіталізація $ 74,62K$ 74,62K $ 74,62K Циркуляційне постачання 387,12M 387,12M 387,12M Загальна пропозиція 387 124 031,0 387 124 031,0 387 124 031,0

Поточна ринкова капіталізація Starcoin — $ 74,62K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 6,55K. Циркуляційна пропозиція STC — 387,12M, зі загальною пропозицією 387124031.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 74,62K.