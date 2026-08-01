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Поточна ціна Starcoin сьогодні становить 0 USD. Ринкова капіталізація STC становить 74 624 USD. Відстежуйте оновлення цін STC до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна Starcoin сьогодні становить 0 USD. Ринкова капіталізація STC становить 74 624 USD. Відстежуйте оновлення цін STC до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

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Ціна Starcoin (STC)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 STC до USD:

$0,0001927
$0,0001927$0,0001927
-0,30%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни Starcoin (STC) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-12 02:10:59 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна Starcoin

Поточна ціна Starcoin (STC) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0,33% за останні 24 години. Поточний курс конвертації STC до USD становить $ 0 за STC.

Starcoin наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 74 624, з циркуляційною пропозицією у 387,12M STC. Протягом останніх 24 годин STC торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,140777, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці STC змінився на +0,01% за останню годину та на -5,40% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 6,55K.

Ринкова інформація щодо Starcoin (STC)

$ 74,62K
$ 74,62K$ 74,62K

$ 6,55K
$ 6,55K$ 6,55K

$ 74,62K
$ 74,62K$ 74,62K

387,12M
387,12M 387,12M

387 124 031,0
387 124 031,0 387 124 031,0

Поточна ринкова капіталізація Starcoin — $ 74,62K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 6,55K. Циркуляційна пропозиція STC — 387,12M, зі загальною пропозицією 387124031.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 74,62K.

Історія ціни Starcoin у USD

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0
$ 0$ 0
Мін. за 24 год
$ 0
$ 0$ 0
Макс. за 24 год

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0,140777
$ 0,140777$ 0,140777

$ 0
$ 0$ 0

+0,01%

-0,33%

-5,40%

-5,40%

Історія ціни Starcoin (STC) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Starcoin до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Starcoin до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Starcoin до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Starcoin до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0-0,33%
30 днів$ 0-41,91%
60 днів$ 0-41,59%
90 днів$ 0--

Прогноз ціни Starcoin

Прогноз ціни Starcoin (STC) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна STC у 2030 році становить $ --, а темп зростання складає 0,00%.
Прогноз ціни Starcoin (STC) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна Starcoin потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у $ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне Starcoin у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни STC на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни Starcoin.

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Ресурс Starcoin (STC)

Офіційний вебсайт

Категорія :

Layer 1 (L1)Smart Contract Platform

Про Starcoin

Яка зараз ціна Starcoin?

Starcoin коштує ₴, сьогодні змінивши на -0.33%.

Наскільки швидко росте спільнота STC?

Наразі є -- власників, і збільшення цієї кількості часто свідчить про зростання прийняття, розширення спільнот та більший вплив мережі.

Як попит впливає на ціну Starcoin?

Попит залежить від випадків використання, ринкових умов, настроїв інвесторів та його ролі в секторі Smart Contract Platform,Layer 1 (L1). Більший попит може прискорити зміну ціни під час періодів високого обсягу торгівлі.

Який обсяг торгівлі STC сьогодні?

Він згенерував обсяг торгівлі ₴--, що свідчить про активну участь та здорову ліквідність ринку.

Як STC порівнюється зі своїми минулими показниками?

Його ATH становить ₴6.20486790858043200000, а ATL — ₴, що дає контекст для оцінки минулих циклів відповідно.

Скільки токенів знаходиться в обігу?

У обігу є 387124031.0 токенів, що впливає на доступність, ринкову капіталізацію та довгострокову оцінку.

Люди також запитують: Інші запитання про Starcoin

Останнє оновлення сторінки: 2026-08-12 02:10:59 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Starcoin (STC)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

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Токени з найбільшим зростанням за сьогодні

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+28,11%

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$2,7653
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+14,26%

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ISEK

$0,002170
$0,002170$0,002170

+66,92%

Myros

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MY

$0,0110
$0,0110$0,0110

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Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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