Сьогоднішня ціна STARBRO (STARBRO)

Поточна ціна STARBRO (STARBRO) сьогодні становить 0.00044952 USD з ринковою капіталізацією $ 433.49K USD. Ціна STARBRO до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності STARBRO:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни STARBRO протягом дня — +1.63%

- циркуляційна пропозиція – 963.81M USD

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