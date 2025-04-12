Ціна STARBRO (STARBRO)
Поточна ціна STARBRO (STARBRO) сьогодні становить 0.00044952 USD з ринковою капіталізацією $ 433.49K USD. Ціна STARBRO до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності STARBRO:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни STARBRO протягом дня — +1.63%
- циркуляційна пропозиція – 963.81M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни STARBRO до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни STARBRO до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни STARBRO до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни STARBRO до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+1.63%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін STARBRO: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.24%
+1.63%
-7.02%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
StarBro isn’t just another meme coin—it’s a galactic revolution powered by StarBro AI on the fast, eco-friendly XRP Ledger. Combining cutting-edge AI technology with blockchain innovation, StarBro opens new frontiers for efficiency, creativity, and community-driven culture. With lightning-fast transactions, eco-conscious tech, and the intelligence of StarBro AI guiding the way, this isn’t just a project—it’s a movement. Whether you’re stacking stars or exploring the uncharted realms of Web3, StarBro is your ticket to gains that are out of this world. Ready to join the mission and make your mark among the stars?
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