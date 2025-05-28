Сьогоднішня ціна STARBASE (STARBASE)

Поточна ціна STARBASE (STARBASE) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 203,67K USD. Ціна STARBASE до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності STARBASE:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни STARBASE протягом дня — +4,59%

- циркуляційна пропозиція – 700,00M USD

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