Ціна Star Wars Cat (SWCAT)
Поточна ціна Star Wars Cat (SWCAT) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна SWCAT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Star Wars Cat:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.27 USD
- зміна ціни Star Wars Cat протягом дня — -0.24%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Star Wars Cat до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Star Wars Cat до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Star Wars Cat до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Star Wars Cat до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-0.24%
|30 днів
|$ 0
|+3.06%
|60 днів
|$ 0
|-0.37%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Star Wars Cat: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
-0.24%
+0.96%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Star Wars Cat is a comprehensive metaverse gamefi protocol with lots of playing methods including interstellar card slot mining, feeding and growth, dividend system, breeding and trading, casino gambling.
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