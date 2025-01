Що таке Star Pepe ( PEPES)

Every holder is guaranteed to receive a fair allocation from staking for levels to participate in token developments. Based on how many $PEPES you’ve bet, the model is divided into nine tiers. Additionally, the team’s partner projects and projects that they have incubated offer free tokens. Star Pepe desires to allow its holders to make money by building, earning, winning and holding. Star Pepe wants to reach that by creating a community of people with a standard goal that is ready to perform hard and donate towards that purpose.

