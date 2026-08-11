Сьогоднішня ціна Star Atlas DAO

Поточна ціна Star Atlas DAO (POLIS) сьогодні становить $ 0.00919448, зі зміною 6.14% за останні 24 години. Поточний курс конвертації POLIS до USD становить $ 0.00919448 за POLIS.

Star Atlas DAO наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 2,692,368, з циркуляційною пропозицією у 292.82M POLIS. Протягом останніх 24 годин POLIS торгувався між $ 0.00919759 (мінімум) та $ 0.00979168 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 18.55, тоді як історичний мінімум — $ 0.00796931.

У короткостроковій динаміці POLIS змінився на -0.04% за останню годину та на +2.06% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 11.96K.

Ринкова інформація щодо Star Atlas DAO (POLIS)

Ринкова капіталізація $ 2.69M$ 2.69M $ 2.69M Обсяг (за 24 год) $ 11.96K$ 11.96K $ 11.96K Повністю розведена ринкова капіталізація $ 3.31M$ 3.31M $ 3.31M Циркуляційне постачання 292.82M 292.82M 292.82M Загальна пропозиція 360,000,000.0 360,000,000.0 360,000,000.0

Поточна ринкова капіталізація Star Atlas DAO — $ 2.69M, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 11.96K. Циркуляційна пропозиція POLIS — 292.82M, зі загальною пропозицією 360000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 3.31M.