Купити криптовалютуРинкиСпотФ'ючерсиSPCXEarnЦентр подійХаб винагород
Ще
Фестиваль TradFi на 1 000 000 $
Зареєструватись
Поточна ціна Star Atlas DAO сьогодні становить 0.00919448 USD. Ринкова капіталізація POLIS становить 2,692,368 USD. Відстежуйте оновлення цін POLIS до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна Star Atlas DAO сьогодні становить 0.00919448 USD. Ринкова капіталізація POLIS становить 2,692,368 USD. Відстежуйте оновлення цін POLIS до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

Докладніше про POLIS

Інформація про ціну POLIS

Що таке POLIS

Офіційний вебсайт POLIS

Токеноміка POLIS

Прогноз ціни POLIS

Earn

Airdrop+

Новини

Блог

Навчання

Логотип Star Atlas DAO

Ціна Star Atlas DAO (POLIS)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 POLIS до USD:

$0.00919664
$0.00919664$0.00919664
-0.05%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни Star Atlas DAO (POLIS) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 17:21:44 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна Star Atlas DAO

Поточна ціна Star Atlas DAO (POLIS) сьогодні становить $ 0.00919448, зі зміною 6.14% за останні 24 години. Поточний курс конвертації POLIS до USD становить $ 0.00919448 за POLIS.

Star Atlas DAO наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 2,692,368, з циркуляційною пропозицією у 292.82M POLIS. Протягом останніх 24 годин POLIS торгувався між $ 0.00919759 (мінімум) та $ 0.00979168 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 18.55, тоді як історичний мінімум — $ 0.00796931.

У короткостроковій динаміці POLIS змінився на -0.04% за останню годину та на +2.06% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 11.96K.

Ринкова інформація щодо Star Atlas DAO (POLIS)

$ 2.69M
$ 2.69M$ 2.69M

$ 11.96K
$ 11.96K$ 11.96K

$ 3.31M
$ 3.31M$ 3.31M

292.82M
292.82M 292.82M

360,000,000.0
360,000,000.0 360,000,000.0

Поточна ринкова капіталізація Star Atlas DAO — $ 2.69M, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 11.96K. Циркуляційна пропозиція POLIS — 292.82M, зі загальною пропозицією 360000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 3.31M.

Історія ціни Star Atlas DAO у USD

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0.00919759
$ 0.00919759$ 0.00919759
Мін. за 24 год
$ 0.00979168
$ 0.00979168$ 0.00979168
Макс. за 24 год

$ 0.00919759
$ 0.00919759$ 0.00919759

$ 0.00979168
$ 0.00979168$ 0.00979168

$ 18.55
$ 18.55$ 18.55

$ 0.00796931
$ 0.00796931$ 0.00796931

-0.04%

-6.13%

+2.06%

+2.06%

Історія ціни Star Atlas DAO (POLIS) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Star Atlas DAO до USD становила $ -0.000601433988853282.
За останні 30 днів зміна ціни Star Atlas DAO до USD становила $ +0.0004816087.
За останні 60 днів зміна ціни Star Atlas DAO до USD становила $ -0.0014845674.
За останні 90 днів зміна ціни Star Atlas DAO до USD становила $ +0.000001368751816982.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ -0.000601433988853282-6.13%
30 днів$ +0.0004816087+5.24%
60 днів$ -0.0014845674-16.14%
90 днів$ +0.000001368751816982+0.00%

Прогноз ціни Star Atlas DAO

Прогноз ціни Star Atlas DAO (POLIS) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна POLIS у 2030 році становить $ --, а темп зростання складає 0.00%.
Прогноз ціни Star Atlas DAO (POLIS) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна Star Atlas DAO потенційно може зрости на 0.00% і досягти торгової ціни у $ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне Star Atlas DAO у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни POLIS на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни Star Atlas DAO.

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Ресурс Star Atlas DAO (POLIS)

Офіційний вебсайт

Категорія :

Gaming (GameFi)Gaming Governance TokenMade in USA

Про Star Atlas DAO

Яка зараз ринкова ціна POLIS?

Зараз його вартість становить ₴0.4051775747188388992000, що відображає зміну ціни на -6.13% за останні 24 години. Оновлення цін відбивають актуальні агреговані дані ринку.

Яка ліквідність Star Atlas DAO на біржах?

З оцінкою ліквідності --/100, POLIS демонструє стабільну ринкову глибину на торгових майданчиках з високим обсягом торгів.

Який добовий обсяг торгів для POLIS?

За останні 24 години трейдери обміняли ₴-- POLIS. Високий обсяг торгів сприяє зменшенню спредів та плавнішому проведенню операцій.

Який сьогодні діапазон цін для Star Atlas DAO?

Він торгувався в діапазоні від ₴0.4053146245854301136000 до ₴0.4314946745028495872000, фіксуючи волатильність дня.

Що визначає доступність і популярність POLIS на світових ринках?

Фактори включають листинг на біржах, доступність торговельних пар, глибину ліквідності та те, наскільки добре POLIS інтегрований в екосистему --.

Люди також запитують: Інші запитання про Star Atlas DAO

Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 17:21:44 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Star Atlas DAO (POLIS)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

Дізнайтеся більше про Star Atlas DAO

Ще більше криптовалют для дослідження

Найкращі криптовалюти з ринковими даними, доступними на MEXC

В тренді

Популярні криптовалюти, які наразі привертають значну увагу ринку

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Tether Gold

Tether Gold

GOLD(XAUT)
Monero

Monero

XMR
Ethereum

Ethereum

ETH
Solana

Solana

SOL

Нещодавно додані

Доступні для торгівлі криптовалюти, які нещодавно пройшли лістинг

AI Router Protocol

AI Router Protocol

AIR

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

up

up

UPROBINHOOD

$0.3700
$0.3700$0.3700

+270.00%

DAPPOS

DAPPOS

DOS

$0.52496
$0.52496$0.52496

+37.47%

The Toad Pepe

The Toad Pepe

TOAD

$0.01707
$0.01707$0.01707

+36.23%

AurumX

AurumX

UMX

$0.17698
$0.17698$0.17698

-12.34%

Лідери

Токени з найбільшим зростанням за сьогодні

BluWhale AI

BluWhale AI

BLUAI

$0.028360
$0.028360$0.028360

+90.37%

ZKcandy

ZKcandy

ZAY

$3.2320
$3.2320$3.2320

+79.44%

TradingRazor

TradingRazor

RAZOR

$0.00870
$0.00870$0.00870

+45.24%

DAPPOS

DAPPOS

DOS

$0.52496
$0.52496$0.52496

+37.47%

Cysic

Cysic

CYS

$1.3676
$1.3676$1.3676

+18.87%

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

Рішучі ФРС проти зростання ETF

Рішучі ФРС проти зростання ETFРішучі ФРС проти зростання ETF

Приплив ETF у 172 млн $ перед NFP: сигнал чи пастка?