Токеноміка Star AI (MSTAR) Дізнайтеся ключову інформацію про Star AI (MSTAR), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Star AI (MSTAR) Previously known as MerlinStarter, Star AI is a next-generation AI digital human incubation and asset issuance platform. It empowers individuals, creators, and Web3 projects to launch their own AI-driven on-chain digital humans with ease. By combining AI with blockchain, Star AI pioneers a new era of the AI IP economy. Acting as a Web3-native AI MCN (Multi-Channel Network), it not only supports the creation and monetization of digital human assets, but also enables seamless trading, subscription, and circulation of these AI-powered identities across the decentralized ecosystem. Whether you're a project looking to boost engagement or a creator ready to turn your AI persona into an on-chain asset, Star AI is the gateway to the future of Web3 AI. Офіційний вебсайт: https://merlinstarter.com/ Whitepaper: https://docs.merlinstarter.com/ Купити MSTAR зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Star AI (MSTAR) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Star AI (MSTAR), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 911,70K $ 911,70K $ 911,70K Загальна пропозиція: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Циркуляційна пропозиція: $ 594,81M $ 594,81M $ 594,81M FDV (повністю розведена вартість): $ 1,53M $ 1,53M $ 1,53M Історичний максимум: $ 0,074826 $ 0,074826 $ 0,074826 Історичний мінімум: $ 0,00152293 $ 0,00152293 $ 0,00152293 Поточна ціна: $ 0,00153429 $ 0,00153429 $ 0,00153429 Дізнайтеся більше про ціну Star AI (MSTAR)

Токеноміка Star AI (MSTAR): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Star AI (MSTAR) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів MSTAR, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів MSTAR, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку MSTAR, досліджуйте ціну токена MSTAR в реальному часі!

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