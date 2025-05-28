Сьогоднішня ціна Star AI (MSTAR)

Поточна ціна Star AI (MSTAR) сьогодні становить 0,00449414 USD з ринковою капіталізацією $ 2,67M USD. Ціна MSTAR до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Star AI:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Star AI протягом дня — +1,62%

- циркуляційна пропозиція – 594,81M USD

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