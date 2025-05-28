Ціна Star AI (MSTAR)
Поточна ціна Star AI (MSTAR) сьогодні становить 0,00449414 USD з ринковою капіталізацією $ 2,67M USD. Ціна MSTAR до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Star AI:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Star AI протягом дня — +1,62%
- циркуляційна пропозиція – 594,81M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Star AI до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Star AI до USD становила $ -0,0004605028.
За останні 60 днів зміна ціни Star AI до USD становила $ -0,0015966969.
За останні 90 днів зміна ціни Star AI до USD становила $ -0,002702304995186277.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+1,62%
|30 днів
|$ -0,0004605028
|-10,24%
|60 днів
|$ -0,0015966969
|-35,52%
|90 днів
|$ -0,002702304995186277
|-37,55%
Останній аналіз цін Star AI: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0,20%
+1,62%
-7,97%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Previously known as MerlinStarter, Star AI is a next-generation AI digital human incubation and asset issuance platform. It empowers individuals, creators, and Web3 projects to launch their own AI-driven on-chain digital humans with ease. By combining AI with blockchain, Star AI pioneers a new era of the AI IP economy. Acting as a Web3-native AI MCN (Multi-Channel Network), it not only supports the creation and monetization of digital human assets, but also enables seamless trading, subscription, and circulation of these AI-powered identities across the decentralized ecosystem. Whether you're a project looking to boost engagement or a creator ready to turn your AI persona into an on-chain asset, Star AI is the gateway to the future of Web3 AI.
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