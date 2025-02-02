Ціна Stank Memes (STANK)
Поточна ціна Stank Memes (STANK) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 50.35K USD. Ціна STANK до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Stank Memes:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 4.06M USD
- зміна ціни Stank Memes протягом дня — -77.82%
- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Stank Memes до USD становила $ -0.000195043146661852.
За останні 30 днів зміна ціни Stank Memes до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Stank Memes до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Stank Memes до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.000195043146661852
|-77.82%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Stank Memes: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+4.98%
-77.82%
--
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Stank Memes is an internet slang term referring to poor quality memes which are often presented as the opposite of "dank memes". Elon Musk's acquired stankmemes.com domain and we just acquired stankmemes.net Elon Musk's acquisition of the domain stankmemes.com in February 2019 garnered significant attention. The term "stank memes" refers to low-quality or "bad" memes, often considered the opposite of "dank memes." Musk's creation of the stankmemes.com website was seen as a playful engagement with meme culture, particularly among younger audiences.
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