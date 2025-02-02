Сьогоднішня ціна Stank Memes (STANK)

Поточна ціна Stank Memes (STANK) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 50.35K USD. Ціна STANK до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Stank Memes:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 4.06M USD

- зміна ціни Stank Memes протягом дня — -77.82%

- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD

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