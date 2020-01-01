Токеноміка StandX DUSD (DUSD) Дізнайтеся ключову інформацію про StandX DUSD (DUSD), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація StandX DUSD (DUSD) StandX is a Perps DEX that enables users to trade with yield-earning margins. DUSD is StandX’s first product - a yield-bearing stablecoin. Through DUSD, StandX allows users to generate returns on their margin balances. DUSD is a yield-bearing stablecoin designed to deliver competitive returns. It is a fully collateralized, yield-bearing stablecoin that auto-distributes real yield to holders—no staking needed—offering secure, effortless returns with seamless DeFi integration. Офіційний вебсайт: https://standx.com/ Whitepaper: https://docs.standx.com/docs/stand-x-overview Купити DUSD зараз!

Токеноміка та аналіз ціни StandX DUSD (DUSD) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена StandX DUSD (DUSD), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 32,36M $ 32,36M $ 32,36M Загальна пропозиція: $ 32,36M $ 32,36M $ 32,36M Циркуляційна пропозиція: $ 32,36M $ 32,36M $ 32,36M FDV (повністю розведена вартість): $ 32,36M $ 32,36M $ 32,36M Історичний максимум: $ 1,026 $ 1,026 $ 1,026 Історичний мінімум: $ 0,981036 $ 0,981036 $ 0,981036 Поточна ціна: $ 0,999928 $ 0,999928 $ 0,999928 Дізнайтеся більше про ціну StandX DUSD (DUSD)

Токеноміка StandX DUSD (DUSD): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки StandX DUSD (DUSD) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів DUSD, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів DUSD, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку DUSD, досліджуйте ціну токена DUSD в реальному часі!

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