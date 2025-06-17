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Ціна StandX DUSD (DUSD)

USD

Графік ціни StandX DUSD (DUSD) в реальному часі

$1
$1$1
0,00%(1D)

Сьогоднішня ціна StandX DUSD (DUSD)

Поточна ціна StandX DUSD (DUSD) сьогодні становить 1,0 USD з ринковою капіталізацією $ 15,94M USD. Ціна DUSD до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності StandX DUSD:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни StandX DUSD протягом дня — +0,01%
- циркуляційна пропозиція – 15,93M USD

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Цінові показники StandX DUSD (DUSD) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни StandX DUSD до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни StandX DUSD до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни StandX DUSD до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни StandX DUSD до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0+0,01%
30 днів$ 0--
60 днів$ 0--
90 днів$ 0--

Аналіз цін StandX DUSD (DUSD)

Останній аналіз цін StandX DUSD: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:

$ 0,998244
$ 0,998244$ 0,998244

$ 1,001
$ 1,001$ 1,001

$ 1,011
$ 1,011$ 1,011

-0,10%

+0,01%

-0,03%

Ринкова інформація StandX DUSD (DUSD)

Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:

$ 15,94M
$ 15,94M$ 15,94M

--
----

15,93M
15,93M 15,93M

Що таке StandX DUSD (DUSD)

StandX is a Perps DEX that enables users to trade with yield-earning margins. DUSD is StandX’s first product - a yield-bearing stablecoin. Through DUSD, StandX allows users to generate returns on their margin balances. DUSD is a yield-bearing stablecoin designed to deliver competitive returns. It is a fully collateralized, yield-bearing stablecoin that auto-distributes real yield to holders—no staking needed—offering secure, effortless returns with seamless DeFi integration.

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Ресурс StandX DUSD (DUSD)

Whitepaper
Офіційний вебсайт

Токеноміка StandX DUSD (DUSD)

Розуміння токеноміки StandX DUSD (DUSD) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена DUSD зараз!

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Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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