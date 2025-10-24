Інформація щодо ціни Standard Trust Assurance Community (STACO) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 1,011$ 1,011 $ 1,011 Найнижча ціна $ 0,01060324$ 0,01060324 $ 0,01060324 Зміна ціни (за 1 год) -- Зміна ціни (1 дн.) -- Зміна ціни (за 7 дн.) 0,00% Зміна ціни (за 7 дн.) 0,00%

Актуальна ціна Standard Trust Assurance Community (STACO) становить $0,01110277. За останні 24 години STACO торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум STACO становить $ 1,011, тоді як його історичний мінімум — $ 0,01060324.

Що стосується короткострокових результатів, то STACO змінився на -- за останню годину, -- за 24 години та на 0,00% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Standard Trust Assurance Community (STACO)

Ринкова капіталізація $ 1,11M$ 1,11M $ 1,11M Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 1,11M$ 1,11M $ 1,11M Циркуляційне постачання 100,00M 100,00M 100,00M Загальна пропозиція 100 000 000,0 100 000 000,0 100 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Standard Trust Assurance Community — $ 1,11M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція STACO — 100,00M, зі загальною пропозицією 100000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 1,11M.