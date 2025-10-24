Ціна Standard Protocol (STND)
Актуальна ціна Standard Protocol (STND) становить $0,00083235. За останні 24 години STND торгувався між мінімумом у $ 0,00078277 і максимумом у $ 0,00087807, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум STND становить $ 3,06, тоді як його історичний мінімум — $ 0,0005346.
Що стосується короткострокових результатів, то STND змінився на -1,01% за останню годину, +1,78% за 24 години та на +2,70% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.
Поточна ринкова капіталізація Standard Protocol — $ 75,72K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція STND — 90,97M, зі загальною пропозицією 100000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 83,24K.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Standard Protocol до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Standard Protocol до USD становила $ -0,0004996671.
За останні 60 днів зміна ціни Standard Protocol до USD становила $ -0,0005859078.
За останні 90 днів зміна ціни Standard Protocol до USD становила $ -0,004590179626698673.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+1,78%
|30 днів
|$ -0,0004996671
|-60,03%
|60 днів
|$ -0,0005859078
|-70,39%
|90 днів
|$ -0,004590179626698673
|-84,65%
Standard is building tools for Web3.0 that welcome newcomers, that invite them in and provide a future that empowers all people in every blockchain.
Standard introduces new kind of Decentralized finance based on EIP-5252, which follows crypto's true ethos from Bitcoin, "not your keys, not your crypto". Standard believes in the quote, "not your keys, not your defi", and it tries to make new finance where one could have true self-ownership of his or her digital asset starting with exchange with New Order and payment with its ecosystem's stable currency, SAFU.
|Час (UTC+8)
|Тип
|Інформація
|10-23 22:32:48
|Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху"
|10-23 15:34:02
|Оновлення в галузі
Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня
|10-23 01:13:05
|Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху"
|10-22 21:14:27
|Оновлення в галузі
Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії
|10-22 12:58:37
|Оновлення в галузі
Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона
|10-21 22:34:24
|Оновлення в галузі
Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин
