Інформація щодо ціни Standard Protocol (STND) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0,00078277 $ 0,00078277 $ 0,00078277 Мін. за 24 год $ 0,00087807 $ 0,00087807 $ 0,00087807 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0,00078277$ 0,00078277 $ 0,00078277 Макс. за 24 год $ 0,00087807$ 0,00087807 $ 0,00087807 Рекордний максимум $ 3,06$ 3,06 $ 3,06 Найнижча ціна $ 0,0005346$ 0,0005346 $ 0,0005346 Зміна ціни (за 1 год) -1,01% Зміна ціни (1 дн.) +1,78% Зміна ціни (за 7 дн.) +2,70% Зміна ціни (за 7 дн.) +2,70%

Актуальна ціна Standard Protocol (STND) становить $0,00083235. За останні 24 години STND торгувався між мінімумом у $ 0,00078277 і максимумом у $ 0,00087807, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум STND становить $ 3,06, тоді як його історичний мінімум — $ 0,0005346.

Що стосується короткострокових результатів, то STND змінився на -1,01% за останню годину, +1,78% за 24 години та на +2,70% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Standard Protocol (STND)

Ринкова капіталізація $ 75,72K$ 75,72K $ 75,72K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 83,24K$ 83,24K $ 83,24K Циркуляційне постачання 90,97M 90,97M 90,97M Загальна пропозиція 100 000 000,0 100 000 000,0 100 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Standard Protocol — $ 75,72K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція STND — 90,97M, зі загальною пропозицією 100000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 83,24K.