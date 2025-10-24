Актуальна ціна Standard Protocol сьогодні становить 0,00083235 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни STND до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни STND на MEXC вже зараз.Актуальна ціна Standard Protocol сьогодні становить 0,00083235 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни STND до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни STND на MEXC вже зараз.

Докладніше про STND

Інформація про ціну STND

Whitepaper STND

Офіційний вебсайт STND

Токеноміка STND

Прогноз ціни STND

Earn

Airdrop+

Новини

Блог

Навчання

Логотип Standard Protocol

Ціна Standard Protocol (STND)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 STND до USD:

$0,00083235
$0,00083235$0,00083235
+1,70%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни Standard Protocol (STND) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 15:22:43 (UTC+8)

Інформація щодо ціни Standard Protocol (STND) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0,00078277
$ 0,00078277$ 0,00078277
Мін. за 24 год
$ 0,00087807
$ 0,00087807$ 0,00087807
Макс. за 24 год

$ 0,00078277
$ 0,00078277$ 0,00078277

$ 0,00087807
$ 0,00087807$ 0,00087807

$ 3,06
$ 3,06$ 3,06

$ 0,0005346
$ 0,0005346$ 0,0005346

-1,01%

+1,78%

+2,70%

+2,70%

Актуальна ціна Standard Protocol (STND) становить $0,00083235. За останні 24 години STND торгувався між мінімумом у $ 0,00078277 і максимумом у $ 0,00087807, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум STND становить $ 3,06, тоді як його історичний мінімум — $ 0,0005346.

Що стосується короткострокових результатів, то STND змінився на -1,01% за останню годину, +1,78% за 24 години та на +2,70% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Standard Protocol (STND)

$ 75,72K
$ 75,72K$ 75,72K

--
----

$ 83,24K
$ 83,24K$ 83,24K

90,97M
90,97M 90,97M

100 000 000,0
100 000 000,0 100 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Standard Protocol — $ 75,72K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція STND — 90,97M, зі загальною пропозицією 100000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 83,24K.

Історія ціни Standard Protocol (STND) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Standard Protocol до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Standard Protocol до USD становила $ -0,0004996671.
За останні 60 днів зміна ціни Standard Protocol до USD становила $ -0,0005859078.
За останні 90 днів зміна ціни Standard Protocol до USD становила $ -0,004590179626698673.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0+1,78%
30 днів$ -0,0004996671-60,03%
60 днів$ -0,0005859078-70,39%
90 днів$ -0,004590179626698673-84,65%

Що таке Standard Protocol (STND)

Standard is building tools for Web3.0 that welcome newcomers, that invite them in and provide a future that empowers all people in every blockchain.

Standard introduces new kind of Decentralized finance based on EIP-5252, which follows crypto's true ethos from Bitcoin, "not your keys, not your crypto". Standard believes in the quote, "not your keys, not your defi", and it tries to make new finance where one could have true self-ownership of his or her digital asset starting with exchange with New Order and payment with its ecosystem's stable currency, SAFU.

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Ресурс Standard Protocol (STND)

Whitepaper
Офіційний вебсайт

Прогноз ціни Standard Protocol (USD)

Скільки коштуватиме Standard Protocol (STND) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Standard Protocol (STND) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Standard Protocol.

Перегляньте прогноз ціни Standard Protocol вже зараз!

STND до місцевих валют

Токеноміка Standard Protocol (STND)

Розуміння токеноміки Standard Protocol (STND) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена STND зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про Standard Protocol (STND)

Скільки сьогодні коштує Standard Protocol (STND)?
Актуальна ціна STND у USD становить 0,00083235 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна STND до USD?
Поточна ціна STND до USD — $ 0,00083235. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Standard Protocol?
Ринкова капіталізація STND — $ 75,72K USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція STND?
Циркуляційна пропозиція STND — 90,97M USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) STND?
STND досяг історичної максимальної ціни у 3,06 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) STND?
Історична мінімальна ціна STND становила 0,0005346 USD.
Який обсяг торгівлі STND?
Актуальний обсяг торгівлі STND за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна STND цього року?
STND може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни STND для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 15:22:43 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Standard Protocol (STND)

Час (UTC+8)ТипІнформація
10-23 22:32:48Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху"
10-23 15:34:02Оновлення в галузі
Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня
10-23 01:13:05Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху"
10-22 21:14:27Оновлення в галузі
Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії
10-22 12:58:37Оновлення в галузі
Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона
10-21 22:34:24Оновлення в галузі
Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

В тренді

Популярні криптовалюти, які наразі привертають значну увагу ринку

Логотип Bitcoin

Bitcoin

BTC

$111 168,21
$111 168,21$111 168,21

+1,14%

Логотип Ethereum

Ethereum

ETH

$3 972,18
$3 972,18$3 972,18

+2,45%

Логотип Falcon Finance

Falcon Finance

FF

$0,16893
$0,16893$0,16893

+10,22%

Логотип Solana

Solana

SOL

$192,89
$192,89$192,89

+0,97%

Логотип ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$20,3186
$20,3186$20,3186

+31,77%

ТОП за обсягом

Криптовалюти з найвищим обсягом торгівлі

Логотип Ethereum

Ethereum

ETH

$3 972,18
$3 972,18$3 972,18

+2,45%

Логотип Bitcoin

Bitcoin

BTC

$111 168,21
$111 168,21$111 168,21

+1,14%

Логотип Solana

Solana

SOL

$192,89
$192,89$192,89

+0,97%

Логотип Ripple

Ripple

XRP

$2,4393
$2,4393$2,4393

+1,26%

Логотип Binance Coin

Binance Coin

BNB

$1 133,83
$1 133,83$1 133,83

+0,34%

Нещодавно додані

Доступні для торгівлі криптовалюти, які нещодавно пройшли лістинг

Логотип Baby 4

Baby 4

BABY4

$0,000000
$0,000000$0,000000

0,00%

Логотип Orochi Network

Orochi Network

ON

$0,0000
$0,0000$0,0000

0,00%

Логотип APRO

APRO

AT

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

Логотип SN75

SN75

SN75

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

Логотип PEPPER

PEPPER

PEPPER

$0,0000000000000
$0,0000000000000$0,0000000000000

0,00%

Лідери

Токени з найбільшим зростанням за сьогодні

Логотип aPriori

aPriori

APR

$0,6412
$0,6412$0,6412

+541,20%

Логотип LuckyMeme

LuckyMeme

LUCKY

$0,00000767
$0,00000767$0,00000767

+330,89%

Логотип tokenbot

tokenbot

CLANKER

$50,10
$50,10$50,10

+103,32%

Логотип CYGNUS

CYGNUS

CGN

$0,01932
$0,01932$0,01932

+93,20%

Логотип Meteora

Meteora

MET

$0,5778
$0,5778$0,5778

+92,60%