Сьогоднішня ціна Stand With Crypto Fund

Поточна ціна Stand With Crypto Fund (SWC) сьогодні становить $ 0,01430025, зі зміною 0,12% за останні 24 години. Поточний курс конвертації SWC до USD становить $ 0,01430025 за SWC.

Stand With Crypto Fund наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 14 300,25, з циркуляційною пропозицією у 1,00M SWC. Протягом останніх 24 годин SWC торгувався між $ 0,01423019 (мінімум) та $ 0,01432917 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 3,25, тоді як історичний мінімум — $ 0,01399517.

У короткостроковій динаміці SWC змінився на -- за останню годину та на -8,92% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 2,86.

Ринкова інформація щодо Stand With Crypto Fund (SWC)

Ринкова капіталізація $ 14,30K$ 14,30K $ 14,30K Обсяг (за 24 год) $ 2,86$ 2,86 $ 2,86 Повністю розведена ринкова капіталізація $ 14,30K$ 14,30K $ 14,30K Циркуляційне постачання 1,00M 1,00M 1,00M Загальна пропозиція 1 000 000,0 1 000 000,0 1 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Stand With Crypto Fund — $ 14,30K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 2,86. Циркуляційна пропозиція SWC — 1,00M, зі загальною пропозицією 1000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 14,30K.