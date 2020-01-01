Токеноміка Stakingverse Staked LYX (SLYX) Дізнайтеся ключову інформацію про Stakingverse Staked LYX (SLYX), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Stakingverse Staked LYX (SLYX) Stakingverse Staked LYX (sLYX) is the non-rebasing liquid staking token of the Stakingverse protocol. Stakingverse is a non-custodial liquid staking platform on the LUKSO blockchain. sLYX can be used in DeFi on the LUKSO blockchain while keeping your staking rewards intact. Stakingverse also offers non-custodial liquid staking for Ethereum via their StakeWise V3 vault and a set up and consultancy service for home stakers. Офіційний вебсайт: https://stakingverse.io Купити SLYX зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Stakingverse Staked LYX (SLYX) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Stakingverse Staked LYX (SLYX), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 174,34K $ 174,34K $ 174,34K Загальна пропозиція: $ 274,26K $ 274,26K $ 274,26K Циркуляційна пропозиція: $ 274,26K $ 274,26K $ 274,26K FDV (повністю розведена вартість): $ 174,34K $ 174,34K $ 174,34K Історичний максимум: $ 1,084 $ 1,084 $ 1,084 Історичний мінімум: $ 0,601962 $ 0,601962 $ 0,601962 Поточна ціна: $ 0,635674 $ 0,635674 $ 0,635674 Дізнайтеся більше про ціну Stakingverse Staked LYX (SLYX)

Токеноміка Stakingverse Staked LYX (SLYX): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Stakingverse Staked LYX (SLYX) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів SLYX, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів SLYX, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку SLYX, досліджуйте ціну токена SLYX в реальному часі!

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