Ціна Stakingverse Staked LYX (SLYX)
Поточна ціна Stakingverse Staked LYX (SLYX) сьогодні становить 0,87706 USD з ринковою капіталізацією $ 237,90K USD. Ціна SLYX до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Stakingverse Staked LYX:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Stakingverse Staked LYX протягом дня — -1,72%
- циркуляційна пропозиція – 271,58K USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Stakingverse Staked LYX до USD становила $ -0,0154005456630047.
За останні 30 днів зміна ціни Stakingverse Staked LYX до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Stakingverse Staked LYX до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Stakingverse Staked LYX до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0,0154005456630047
|-1,72%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Stakingverse Staked LYX: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-2,13%
-1,72%
-5,85%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Stakingverse Staked LYX (sLYX) is the non-rebasing liquid staking token of the Stakingverse protocol. Stakingverse is a non-custodial liquid staking platform on the LUKSO blockchain. sLYX can be used in DeFi on the LUKSO blockchain while keeping your staking rewards intact. Stakingverse also offers non-custodial liquid staking for Ethereum via their StakeWise V3 vault and a set up and consultancy service for home stakers.
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