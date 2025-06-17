Сьогоднішня ціна Stakingverse Staked LYX (SLYX)

Поточна ціна Stakingverse Staked LYX (SLYX) сьогодні становить 0,87706 USD з ринковою капіталізацією $ 237,90K USD. Ціна SLYX до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Stakingverse Staked LYX:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Stakingverse Staked LYX протягом дня — -1,72%

- циркуляційна пропозиція – 271,58K USD

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