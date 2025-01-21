Сьогоднішня ціна Staking Compound ORAI (SCORAI)

Поточна ціна Staking Compound ORAI (SCORAI) сьогодні становить 11.51 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна SCORAI до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Staking Compound ORAI:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 16.23K USD

- зміна ціни Staking Compound ORAI протягом дня — -18.69%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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