Ціна Staking Compound ORAI (SCORAI)
Поточна ціна Staking Compound ORAI (SCORAI) сьогодні становить 11.51 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна SCORAI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Staking Compound ORAI:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 16.23K USD
- зміна ціни Staking Compound ORAI протягом дня — -18.69%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Staking Compound ORAI до USD становила $ -2.64576795440193.
За останні 30 днів зміна ціни Staking Compound ORAI до USD становила $ +0.3649360600.
За останні 60 днів зміна ціни Staking Compound ORAI до USD становила $ -0.4997354250.
За останні 90 днів зміна ціни Staking Compound ORAI до USD становила $ +2.273976059539548.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -2.64576795440193
|-18.69%
|30 днів
|$ +0.3649360600
|+3.17%
|60 днів
|$ -0.4997354250
|-4.34%
|90 днів
|$ +2.273976059539548
|+24.62%
Останній аналіз цін Staking Compound ORAI: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.38%
-18.69%
-19.29%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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