Ціна StakeWise Staked GNO (OSGNO)

USD

Графік ціни StakeWise Staked GNO (OSGNO) в реальному часі

$234.24
$234.24$234.24
-3.10%(1D)

Сьогоднішня ціна StakeWise Staked GNO (OSGNO)

Поточна ціна StakeWise Staked GNO (OSGNO) сьогодні становить 234.24 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна OSGNO до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності StakeWise Staked GNO:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.69K USD
- зміна ціни StakeWise Staked GNO протягом дня — -3.14%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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Цінові показники StakeWise Staked GNO (OSGNO) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни StakeWise Staked GNO до USD становила $ -7.6018749993144.
За останні 30 днів зміна ціни StakeWise Staked GNO до USD становила $ -46.4273752320.
За останні 60 днів зміна ціни StakeWise Staked GNO до USD становила $ -38.5225248000.
За останні 90 днів зміна ціни StakeWise Staked GNO до USD становила $ -1.8909755169241.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ -7.6018749993144-3.14%
30 днів$ -46.4273752320-19.82%
60 днів$ -38.5225248000-16.44%
90 днів$ -1.8909755169241-0.80%

Аналіз цін StakeWise Staked GNO (OSGNO)

Останній аналіз цін StakeWise Staked GNO: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:

$ 233.8
$ 233.8$ 233.8

$ 246.41
$ 246.41$ 246.41

$ 317.19
$ 317.19$ 317.19

-0.26%

-3.14%

-7.33%

Ринкова інформація StakeWise Staked GNO (OSGNO)

Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 2.69K
$ 2.69K$ 2.69K

0.00
0.00 0.00

Що таке StakeWise Staked GNO ( OSGNO)

StakeWise is a liquid staking platform that gives you control over how your GNO is staked. Whether you are a beginner, an advanced DeFi user, a solo staker, or an organization that requires a bespoke staking solution, StakeWise will help you stake GNO on the best terms and get osGNO, a liquid staking token, to keep your stake liquid. No matter if you are staking in a Solo Vault or in a Vault Marketplace, you can mint osETH to make your stake liquid. You can also convert GNO for osGNO to start staking with one click.

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Ресурс StakeWise Staked GNO (OSGNO)

Whitepaper
Офіційний вебсайт

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Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

OSGNO до місцевих валют

1 OSGNO до AUD
A$370.0992
1 OSGNO до GBP
187.392
1 OSGNO до EUR
222.528
1 OSGNO до USD
$234.24
1 OSGNO до MYR
RM1,023.6288
1 OSGNO до TRY
8,348.3136
1 OSGNO до JPY
¥36,548.4672
1 OSGNO до RUB
22,887.5904
1 OSGNO до INR
20,186.8032
1 OSGNO до IDR
Rp3,778,063.9872
1 OSGNO до PHP
13,644.48
1 OSGNO до EGP
￡E.11,770.56
1 OSGNO до BRL
R$1,384.3584
1 OSGNO до CAD
C$334.9632
1 OSGNO до BDT
28,574.9376
1 OSGNO до NGN
364,859.2512
1 OSGNO до UAH
9,819.3408
1 OSGNO до VES
Bs13,117.44
1 OSGNO до PKR
Rs65,228.8128
1 OSGNO до KZT
121,366.7712
1 OSGNO до THB
฿7,861.0944
1 OSGNO до TWD
NT$7,669.0176
1 OSGNO до CHF
Fr210.816
1 OSGNO до HKD
HK$1,822.3872
1 OSGNO до MAD
.د.م2,335.3728