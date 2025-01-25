Ціна StakeWise Staked GNO (OSGNO)
Поточна ціна StakeWise Staked GNO (OSGNO) сьогодні становить 234.24 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна OSGNO до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності StakeWise Staked GNO:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.69K USD
- зміна ціни StakeWise Staked GNO протягом дня — -3.14%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни StakeWise Staked GNO до USD становила $ -7.6018749993144.
За останні 30 днів зміна ціни StakeWise Staked GNO до USD становила $ -46.4273752320.
За останні 60 днів зміна ціни StakeWise Staked GNO до USD становила $ -38.5225248000.
За останні 90 днів зміна ціни StakeWise Staked GNO до USD становила $ -1.8909755169241.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -7.6018749993144
|-3.14%
|30 днів
|$ -46.4273752320
|-19.82%
|60 днів
|$ -38.5225248000
|-16.44%
|90 днів
|$ -1.8909755169241
|-0.80%
Останній аналіз цін StakeWise Staked GNO: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.26%
-3.14%
-7.33%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
StakeWise is a liquid staking platform that gives you control over how your GNO is staked. Whether you are a beginner, an advanced DeFi user, a solo staker, or an organization that requires a bespoke staking solution, StakeWise will help you stake GNO on the best terms and get osGNO, a liquid staking token, to keep your stake liquid. No matter if you are staking in a Solo Vault or in a Vault Marketplace, you can mint osETH to make your stake liquid. You can also convert GNO for osGNO to start staking with one click.
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