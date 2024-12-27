Сьогоднішня ціна StakeWise Staked ETH (OSETH)

Поточна ціна StakeWise Staked ETH (OSETH) сьогодні становить 3,495.91 USD з ринковою капіталізацією $ 154.74M USD. Ціна OSETH до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності StakeWise Staked ETH:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 387.61K USD

- зміна ціни StakeWise Staked ETH протягом дня — +0.11%

- циркуляційна пропозиція – 44.30K USD

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