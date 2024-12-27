Ціна StakeWise Staked ETH (OSETH)
Поточна ціна StakeWise Staked ETH (OSETH) сьогодні становить 3,495.91 USD з ринковою капіталізацією $ 154.74M USD. Ціна OSETH до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності StakeWise Staked ETH:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 387.61K USD
- зміна ціни StakeWise Staked ETH протягом дня — +0.11%
- циркуляційна пропозиція – 44.30K USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни StakeWise Staked ETH до USD становила $ +3.97.
За останні 30 днів зміна ціни StakeWise Staked ETH до USD становила $ -103.3107827290.
За останні 60 днів зміна ціни StakeWise Staked ETH до USD становила $ +1,188.3241337440.
За останні 90 днів зміна ціни StakeWise Staked ETH до USD становила $ +744.0506420934522.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +3.97
|+0.11%
|30 днів
|$ -103.3107827290
|-2.95%
|60 днів
|$ +1,188.3241337440
|+33.99%
|90 днів
|$ +744.0506420934522
|+27.04%
Останній аналіз цін StakeWise Staked ETH: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.62%
+0.11%
+2.83%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Staked ETH (osETH) is the liquid staking token of StakeWise V3, a second-generation liquid staking protocol.
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