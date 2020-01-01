Токеноміка StakeStone ETH (STONE) Дізнайтеся ключову інформацію про StakeStone ETH (STONE), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація StakeStone ETH (STONE) StakeStone is an omnichain LST liquidity distribution network. StakeStone is dedicated to building a new liquidity asset called STONE, which offers higher capital efficiency and cross-chain compatibility. By integrating a portfolio of blue-chip assets, STONE provides optimized staking yields for both stakers and protocols in a one-stop shop. Moreover, STONE’s cross-chain interoperability makes it an ideal underlying asset for protocols across multiple chains, and the growing use cases for STONE on various chains offer STONE users an additional layer of yield. Офіційний вебсайт: https://stakestone.io/ Whitepaper: https://docs.stakestone.io/stakestone/ Купити STONE зараз!

Токеноміка та аналіз ціни StakeStone ETH (STONE) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена StakeStone ETH (STONE), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Загальна пропозиція: -- -- -- Циркуляційна пропозиція: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (повністю розведена вартість): $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Історичний максимум: $ 4 218,39 $ 4 218,39 $ 4 218,39 Історичний мінімум: $ 1 455,26 $ 1 455,26 $ 1 455,26 Поточна ціна: $ 2 605,82 $ 2 605,82 $ 2 605,82 Дізнайтеся більше про ціну StakeStone ETH (STONE)

Токеноміка StakeStone ETH (STONE): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки StakeStone ETH (STONE) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів STONE, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів STONE, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку STONE, досліджуйте ціну токена STONE в реальному часі!

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