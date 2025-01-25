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Ціна StakeStone ETH (STONE)

USD

Графік ціни StakeStone ETH (STONE) в реальному часі

$3,400.9
$3,400.9$3,400.9
-2.80%(1D)

Сьогоднішня ціна StakeStone ETH (STONE)

Поточна ціна StakeStone ETH (STONE) сьогодні становить 3,401.34 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна STONE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності StakeStone ETH:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.66M USD
- зміна ціни StakeStone ETH протягом дня — -2.90%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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Цінові показники StakeStone ETH (STONE) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни StakeStone ETH до USD становила $ -101.604807067023.
За останні 30 днів зміна ціни StakeStone ETH до USD становила $ -142.0256727720.
За останні 60 днів зміна ціни StakeStone ETH до USD становила $ -115.6163084760.
За останні 90 днів зміна ціни StakeStone ETH до USD становила $ +857.8507568932704.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ -101.604807067023-2.90%
30 днів$ -142.0256727720-4.17%
60 днів$ -115.6163084760-3.39%
90 днів$ +857.8507568932704+33.73%

Аналіз цін StakeStone ETH (STONE)

Останній аналіз цін StakeStone ETH: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:

$ 3,393.51
$ 3,393.51$ 3,393.51

$ 3,552.33
$ 3,552.33$ 3,552.33

$ 4,218.39
$ 4,218.39$ 4,218.39

-0.29%

-2.90%

-0.24%

Ринкова інформація StakeStone ETH (STONE)

Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 1.66M
$ 1.66M$ 1.66M

0.00
0.00 0.00

Що таке StakeStone ETH ( STONE)

StakeStone is an omnichain LST liquidity distribution network. StakeStone is dedicated to building a new liquidity asset called STONE, which offers higher capital efficiency and cross-chain compatibility. By integrating a portfolio of blue-chip assets, STONE provides optimized staking yields for both stakers and protocols in a one-stop shop. Moreover, STONE’s cross-chain interoperability makes it an ideal underlying asset for protocols across multiple chains, and the growing use cases for STONE on various chains offer STONE users an additional layer of yield.

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Ресурс StakeStone ETH (STONE)

Whitepaper
Офіційний вебсайт

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Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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