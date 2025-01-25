Ціна StakeStone ETH (STONE)
Поточна ціна StakeStone ETH (STONE) сьогодні становить 3,401.34 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна STONE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності StakeStone ETH:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.66M USD
- зміна ціни StakeStone ETH протягом дня — -2.90%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни StakeStone ETH до USD становила $ -101.604807067023.
За останні 30 днів зміна ціни StakeStone ETH до USD становила $ -142.0256727720.
За останні 60 днів зміна ціни StakeStone ETH до USD становила $ -115.6163084760.
За останні 90 днів зміна ціни StakeStone ETH до USD становила $ +857.8507568932704.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -101.604807067023
|-2.90%
|30 днів
|$ -142.0256727720
|-4.17%
|60 днів
|$ -115.6163084760
|-3.39%
|90 днів
|$ +857.8507568932704
|+33.73%
Останній аналіз цін StakeStone ETH: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.29%
-2.90%
-0.24%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
StakeStone is an omnichain LST liquidity distribution network. StakeStone is dedicated to building a new liquidity asset called STONE, which offers higher capital efficiency and cross-chain compatibility. By integrating a portfolio of blue-chip assets, STONE provides optimized staking yields for both stakers and protocols in a one-stop shop. Moreover, STONE’s cross-chain interoperability makes it an ideal underlying asset for protocols across multiple chains, and the growing use cases for STONE on various chains offer STONE users an additional layer of yield.
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