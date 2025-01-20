Сьогоднішня ціна StakeStone Berachain Vault Token (BERASTONE)

Поточна ціна StakeStone Berachain Vault Token (BERASTONE) сьогодні становить 3,397.01 USD з ринковою капіталізацією $ 495.00M USD. Ціна BERASTONE до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності StakeStone Berachain Vault Token:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 11.62M USD

- зміна ціни StakeStone Berachain Vault Token протягом дня — +4.10%

- циркуляційна пропозиція – 145.68K USD

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