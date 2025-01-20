Ціна StakeStone Berachain Vault Token (BERASTONE)
Поточна ціна StakeStone Berachain Vault Token (BERASTONE) сьогодні становить 3,397.01 USD з ринковою капіталізацією $ 495.00M USD. Ціна BERASTONE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності StakeStone Berachain Vault Token:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 11.62M USD
- зміна ціни StakeStone Berachain Vault Token протягом дня — +4.10%
- циркуляційна пропозиція – 145.68K USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни StakeStone Berachain Vault Token до USD становила $ +133.94.
За останні 30 днів зміна ціни StakeStone Berachain Vault Token до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни StakeStone Berachain Vault Token до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни StakeStone Berachain Vault Token до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +133.94
|+4.10%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін StakeStone Berachain Vault Token: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.73%
+4.10%
--
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
StakeStone’s Berachain Vault, featuring two new yield-bearing assets: beraSTONE and the upcoming beraSBTC. The Berachain Vault is your gateway to engaging early with Berachain’s ecosystem, offering exceptional composability and flexibility by leveraging beraSTONE and beraSBTC within DeFi. As part of StakeStone’s liquidity infrastructure, the Berachain Vault enables users to explore Boyco, participate in Berachain’s Proof of Liquidity (PoL), and effortlessly earn multiple rewards. Additionally, beraSTONE and beraSBTC integrate seamlessly with top-tier DeFi platforms, allowing users to create advanced strategies and maximize yields on Berachain.
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