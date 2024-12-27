Сьогоднішня ціна StakeEase Restaked ETH (SXETH)

Поточна ціна StakeEase Restaked ETH (SXETH) сьогодні становить 3,919.2 USD з ринковою капіталізацією $ 2.44M USD. Ціна SXETH до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності StakeEase Restaked ETH:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 391.92 USD

- зміна ціни StakeEase Restaked ETH протягом дня — --

- циркуляційна пропозиція – 622.41 USD

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