Ціна StakeEase Restaked ETH (SXETH)
Поточна ціна StakeEase Restaked ETH (SXETH) сьогодні становить 3,919.2 USD з ринковою капіталізацією $ 2.44M USD. Ціна SXETH до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності StakeEase Restaked ETH:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 391.92 USD
- зміна ціни StakeEase Restaked ETH протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 622.41 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни StakeEase Restaked ETH до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни StakeEase Restaked ETH до USD становила $ +544.1260512000.
За останні 60 днів зміна ціни StakeEase Restaked ETH до USD становила $ +2,305.0433829600.
За останні 90 днів зміна ціни StakeEase Restaked ETH до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ +544.1260512000
|+13.88%
|60 днів
|$ +2,305.0433829600
|+58.81%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін StakeEase Restaked ETH: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
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0.00%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Omnichain Restaking Index. In its unified vault, StakeEase consolidates multiple LRTs and mints sxETH as a representation asset. The underlying LRTs are then put into DeFi strategies to optimise the base yield. This vault simplifies the restaking experience for the user, gives them access to diversified rewards, offers downside protection, opens up new yield generating avenues, and reduces the LRT fragmentation in L2s. With an insurance pool to underwrite losses in peg, sxETH aims to curb losses in case of any individual LRT experiencing a depegging events.
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