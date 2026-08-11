Сьогоднішня ціна Staked Yuzu USD

Поточна ціна Staked Yuzu USD (SYZUSD) сьогодні становить $ 1,045, зі зміною 0,03% за останні 24 години. Поточний курс конвертації SYZUSD до USD становить $ 1,045 за SYZUSD.

Staked Yuzu USD наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 58 739 898, з циркуляційною пропозицією у 56,19M SYZUSD. Протягом останніх 24 годин SYZUSD торгувався між $ 1,045 (мінімум) та $ 1,046 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 2,31, тоді як історичний мінімум — $ 0,972521.

У короткостроковій динаміці SYZUSD змінився на -0,00% за останню годину та на +0,13% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 9,65K.

Ринкова інформація щодо Staked Yuzu USD (SYZUSD)

Ринкова капіталізація $ 58,74M$ 58,74M $ 58,74M Обсяг (за 24 год) $ 9,65K$ 9,65K $ 9,65K Повністю розведена ринкова капіталізація $ 59,07M$ 59,07M $ 59,07M Циркуляційне постачання 56,19M 56,19M 56,19M Загальна пропозиція 56 188 609,8575497 56 188 609,8575497 56 188 609,8575497

Поточна ринкова капіталізація Staked Yuzu USD — $ 58,74M, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 9,65K. Циркуляційна пропозиція SYZUSD — 56,19M, зі загальною пропозицією 56188609.8575497. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 59,07M.