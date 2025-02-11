Сьогоднішня ціна Staked Yearn Ether (ST-YETH)

Поточна ціна Staked Yearn Ether (ST-YETH) сьогодні становить 2,854.51 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна ST-YETH до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Staked Yearn Ether:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 397.08 USD

- зміна ціни Staked Yearn Ether протягом дня — +1.84%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

Отримуйте оновлення цін ST-YETH до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни ST-YETH.