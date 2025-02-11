Ціна Staked Yearn CRV Vault (ST-YCRV)
Поточна ціна Staked Yearn CRV Vault (ST-YCRV) сьогодні становить 1.1 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна ST-YCRV до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Staked Yearn CRV Vault:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 0.00 USD
- зміна ціни Staked Yearn CRV Vault протягом дня — +9.86%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Staked Yearn CRV Vault до USD становила $ +0.098912.
За останні 30 днів зміна ціни Staked Yearn CRV Vault до USD становила $ -0.3256595100.
За останні 60 днів зміна ціни Staked Yearn CRV Vault до USD становила $ -0.5467342100.
За останні 90 днів зміна ціни Staked Yearn CRV Vault до USD становила $ +0.5654036313913696.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.098912
|+9.86%
|30 днів
|$ -0.3256595100
|-29.60%
|60 днів
|$ -0.5467342100
|-49.70%
|90 днів
|$ +0.5654036313913696
|+105.76%
Останній аналіз цін Staked Yearn CRV Vault: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.15%
+9.86%
+11.54%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
yCRV is Yearn Finance's new and improved veCRV wrapper system designed to tokenize Yearn's veCRV position which passes all revenue and benefits along to users. This system is composed of a base-token called yCRV which a user can deposit into any one of three `activated` positons to earn yield or voting power: st-yCRV, lp-yCRV, and vl-yCRV. st-yCRV yVault receives admin fees and bribes from locked CRV. lp-yCRV yVault converts yCRV into CRV/yCRV LP tokens and uses them to farm CRV emissions and trading fees. vl-yCRV yVault is for voting power on Curve.fi gauge weights.
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