Сьогоднішня ціна Staked Yearn CRV Vault (ST-YCRV)

Поточна ціна Staked Yearn CRV Vault (ST-YCRV) сьогодні становить 1.1 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна ST-YCRV до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Staked Yearn CRV Vault:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 0.00 USD

- зміна ціни Staked Yearn CRV Vault протягом дня — +9.86%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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