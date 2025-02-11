Ціна Staked VLX (STVLX)
Поточна ціна Staked VLX (STVLX) сьогодні становить 0.00653714 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна STVLX до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Staked VLX:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 0.00 USD
- зміна ціни Staked VLX протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Staked VLX до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Staked VLX до USD становила $ -0.0013521609.
За останні 60 днів зміна ціни Staked VLX до USD становила $ -0.0030898537.
За останні 90 днів зміна ціни Staked VLX до USD становила $ -0.004519974081883136.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ -0.0013521609
|-20.68%
|60 днів
|$ -0.0030898537
|-47.26%
|90 днів
|$ -0.004519974081883136
|-40.87%
Останній аналіз цін Staked VLX: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
+0.39%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
stVLX is a liquid staking derivative of VLX by Accumulated Finance, which is tradeable on decentralized exchanges and can be swapped back into VLX.
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